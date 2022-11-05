رئيس البرلمان العربي: نأمل في قدرة “باتيلي” على إجراء الانتخابات الليبية

التقى عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، رئيس البعثة الأممية للدعم في ليبيا، السنغالي عبد الله باتيلي.

وأوضح “العسومي” ثوابت موقف البرلمان العربي بشأن دعم كل ما يحافظ على سيادة الدولة الليبية على كامل أراضيها، ويصون وحدتها الوطنية.

وأكد دعم البرلمان العربي لكافة الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة من أجل إنهاء الأزمة الليبية، معبراً في الوقت ذاته عن الأمل في قدرة المبعوث الأممي لليبيا على تحقيق تقدم إيجابي في هذا المسار، خاصة في ضوء الخبرة الكبيرة التي يمتلكها في هذا المجال وانخراطه في جهود حل عدد من الأزمات خلال مسيرة عمله الوطنية والإقليمية والدولية.

وشدد رئيس البرلمان العربي على أن التوافق على إجراء الانتخابات الليبية في أقرب وقت ممكن ووقف جميع أشكال التدخلات الأجنبية في عموم البلاد، بالإضافة إلى خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من كافة الأراضي الليبية، يمثل الطريق المباشر لتحقيق الأمن والاستقرار في الدولة الليبية، وإقامة الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة التي يتطلع إليها الشعب الليبي.