جهود لتسهيل التسجيل في منظومة التأمين الصحي للمتقاعدين ببراك الشاطئ

ليبيا- أعلن فرع الشؤون الاجتماعية في بلدية براك الشاطئ فتح مسار العمل والتصوير في البلدية للتسجيل في منظومة التأمين الصحي.

بيان صحفي صدر عن وزارة الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال، أشار إلى أن افتتاح هذا المسار يأتي بتوجيه من الوزيرة وفاء الكيلاني وفي إطار مبادرة عودة الحياة التي أطلقها رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة لإحياء مشروعات التنمية في كل ربوع ليبيا.

وأضاف البيان: إن هذا الأمر يأتي أيضًا في سياق التعاون مع صندوق التأمين الصحي العام لتوفير الراحة وروفع المشقة وعناء الطرق والسفر لمسافات طويلة عن المتقاعدين. مؤكدًا استمرار الفرع في تغطية كل مناطق وادي الشاطئ طيلة الأيام القادمة.

