البرلمان ينتخب ممثله بمجلس المستشارين القانونيين في البرلمانات الأفريقية

الوطن| متابعات

انتُخب رئيس قسم متابعة إدارة القضايا والدعاوى بإدارة الشؤون القانونية بديوان مجلس النواب ” فارس رزق” ممثلاً لدول شمال أفريقيا في رئاسة مجلس المستشارين القانونيين في البرلمانات الأفريقية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول الذي عقد عقب جلسة اليوم الختامي للملتقى الأفريقي السادس للمستشار القانوني للبرلمانات، والذي انبثق عنه انتخاب الرئيس ونائباً لرئيس المجلس.

وبحسب المكتب الإعلامي لمجلس النواب، شهدت الجلسة الثانية من الجلسات العامة للملتقى مشاركة رئيس قسم متابعة إدارة القضايا والدعاوى بإدارة الشؤون القانونية بديوان مجلس النواب بورقة عمل حول دور البرلمان الليبي في التصديق على المعاهدات والاتفاقيات الدولية وكيفية التعامل معها .

وعقب الجلسة الثانية، عقدت جلسة ختامية نوقش خلالها دور التكنولوجيا في تقديم الخدمات القانونية في البرلمان والدروس المستفادة من جائحه كورونا وكذلك الاجراءات المتّبعة لإعداد وإصلاح الدساتير .