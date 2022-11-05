الفاخري: مشاركة فلسطين في البرلمان الأفريقي تتويج لجهود ليبيا

صرح عضو مجلس النواب نائب رئيس مجموعة الشمال الأفريقي بالبرلمان الأفريقي يوسف الفاخر بأنه خلال هذه الدورة ألقى رئيس المجلس الوطني الفلسطيني كلمة بالجلسة العامة للبرلمان الأفريقي بصفته ضيفا خاصا على هذه الدورة.

وأضاف الفاخري أن مشاركة الوفد الفلسطينى تأتي تتويجًا للمجهودات التي بذلتها مجموعة الشمال الأفريقي، والتي تتكون من سبع دول عربية وهي (ليبيا، ومصر، والجزائر، وتونس ، والمغرب، وموريتانيا، والجمهورية الصحراوية)، وتعتبر هذه المشاركة هي الأولى لدولة فلسطين في سابقة لم تحدث من قبل، وتأكيداً للدعم الدائم للدول العربية للقضية الفلسطينية.

وواصل أعضاء مجلس النواب الأعضاء الدائمين في البرلمان الأفريقي “يوسف الفاخري” و”سالم قنان ” و” أسماء الخوجة ” و” صالح قلمة ” و” عبد القادر حسن ” في أعمال الجلسات العامة للدورة العادية الأولى للبرلمان الأفريقي السادس، بحسب بيان للمتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق.

وتم خلال جلسة أمس الخميس عرض ومناقشة التعديلات على قواعد إجراءات البرلمان الأفريقي، وشهدت جلسة الأربعاء عقد الحوار البرلماني الرفيع المستوى بشأن الديمقراطية وحقوق الإنسان والحوكمة الرشيدة في أفريقيا تحت عنوان ” التغيرات غير الدستورية في الحكومات والتحولات السياسية “.

وأجرى الحاضرون عدة مداخلات في هذا الصدد منها التحديات التي تواجه تنفيذ أطر المعايير القانونية والسياسية للاتحاد الأفريقي بشأن التغييرات غير الدستورية في الحكومات و الاستجابة دون الإقليمية للتغير غير الدستوري ودراسة حالة الجماعة الاقتصادية غرب أفريقيا بالإضافة إلى مساهمات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.