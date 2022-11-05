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بتوجيهات من “الصور”.. النيابة العامة: القبض على خاطف امرأة وأطفالها بطرابلس

تم النشر منذُ 34 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

وجّه النائب العام المستشار ” الصديق الصور ” بمتابعة ما ذاع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حول واقعة خطف امرأة وثلاثة من أطفالها شرقي مدينة طرابلس لغرض إرغام ذويهم على الوفاء بمديونية ترتبت في ذمة رب الأسرة..

وبحسب بيان صادر عن مكتب النائب العام عبر صفحته الرسمية بموقع فسبوك ،،، وجّه ” الصور ” بمباشرة إجراءات تحليل البيانات المتوافرة، وأخصها تلك المتعلقة بنشاط المظنون بارتكابه الواقعة وتَتَبُّعِه، وتحديد مكان وجودالمرأة والأطفال، فأخذ قسم ضبط شؤون المعلوماتية والاتصالات بمكتب النائب العام في تقديم المعلومات اللازمة لغايات كشف الحقيقة..

وترتب عن ذلك تحديد هوية  المشتبه، والوصول إليه من قبل أعضاء هيئة الشرطة بمديرية أمن تاجوراء، ومكتب البحث الجنائي فرع تاجوراء،وبذلك تولى أحد وكلاء النائب العام المتابعة، واتخاذ ما يكفل معالجة ما تكشف من نتائج..

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صحيفة الساعة 24

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