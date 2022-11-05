أبو راس تشارك باجتماع الجمعية الاستشارية للبرلمانيين في الأرجنتين

الوطن| متابعات

انطلقت الجمعة، أعمال الاجتماع الـ12 للجمعية الإستشارية للبرلمانيين بشأن المحكمة الجنائية الدولية وسيادة القانون (CAP-ICC) والمنتدى (43) السنوي.

وشارك بالمؤتمر الذي عقد في العاصمة الأرجنتينية “بوينس ايريس ” برعاية البرلمان الأرجنتيني عضو مجلس النواب عضو منظمة برلمانيون من أجل التحرك العالمي ” ربيعة أبو راس “.

وتخلل جدول أعمال المؤتمر استعراض الحالات والقضايا بموجب تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية والملاحقات القضائية أو الفحوصات الأولية، بحضور رئيس محكمة الجنايات الدولية ولمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.

الجدير بالذكر بأن أعمال المنتدى (43) السنوي للبرلمانيين من أجل العمل العالمي تستمر على مدى يومي 4 – 5 من نوفمبر الجاري.