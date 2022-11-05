أبوجناح: لابد من حراك حقيقي لتعبئة المواطن نحو الاستقرار

قال نائب رئيس حكومة الوحدة المؤقتة رمضان أبوجناح إن الحوار هو الطريق نحو الاستقرار، ولابد من قبول الليبيين بعضهم البعض كأخوة متحابين هدفهم السلام والبناء والتنمية المجتمعية.

جاء ذلك في جلسة حوارية بعنوان “الاستحقاق الانتخابي الطريق نحو استقرار ليبيا” احتضنتها قاعة المؤتمرات الكبرى بوزارة العدل، أمس الخميس.

وأضاف “أبوجناح” في كلمته بالجلسة، أن الصعوبات التي تواجهنا هي في الأساس مصالح مادية، وهدفنا واحد وهو المصالحة الوطنية والاتجاه نحو الاستحقاق الانتخابي بدون أي تدخل خارجي.

ودعا نائب رئيس مجلس الوزراء إلى حراك حقيقي من جميع النخب خاصة الإعلامين لتعبئة المواطن نحو الاستقرار والتطوير والتنمية المستدامة، متمنيا أن يكون اللقاء بشكل اوسع ونقطة انطلاق لحوارات مجتمعية أخرى.

وحضر فعاليات الجلسة الحوارية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة المكلف “رمضان أبو جناح”، ووزيرة العدل “حليمة البوسيفي”، وكيل وزارة الثقافة للمناشط الثقافية ونخبة من الاساتذة والأكاديميين وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات ولفيف من الإعلاميين والأدباء والكتاب والمهتمين.

ليبيا ، أبوجناح