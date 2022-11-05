باشاغا ووزير خارجية الكونغو يبحثان ملف الانتخابات في ليبيا

العنوان-بنغازي

بحث رئيس الحكومة الليبية، فتحي باشاغا، مع وزير خارجية الكونغو برازفيل، جان كلود جاكوسو، جهود حكومته لإنجاء المصالحة الوطنية.

وبحسب بيان الحكومة الليبية، الجمعة، تناول اللقاء سبل تهيئة المناخ العام لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة.

وتطرق الطرفان خلال اللقاء، إلى المساعي التي يبذلها الاتحاد الافريقي للوصول إلى حل ليبي شامل.

واستعرض باشاغا جهود الحكومة الليبية ومساعيها المتواصلة لإنجاز مشروع المصالحة الوطنية، وتهيئة المناخ العام لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة تفضي إلى حل جذري وشامل للأزمة التي تمر بها البلاد.

وثمن باشاغا الجهود التي ترعاها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا برئاسة عبد الله باتيلي، والمساعي الحثيثة التي يبذلها الاتحاد الإفريقي للوصول إلى حل ليبي شامل.

وشدد باشاغا على ضرورة الوصول إلى اتفاق ليبي ليبي يرضي جميع الأطراف، ويضمن استعادة القرار السياسي الوطني.

من جانبه نقل وزير خارجية الكونغو برازفيل إلى رئيس الحكومة الليبية تحيات رئيس جمهورية الكونغو برازافيل، ساسو نجيسو، رئيس اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الإفريقي الخاصة بليبيا.

وأعرب عن استعداده للقاء رئيس الحكومة الليبية في أي وقت يختار في العاصمة برازافيل كما أبلغه تحيات رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي موسى فقي محمد، وأكد على الدور المنوط بالاتحاد الافريقي في معالجة قضايا القارة لا سيما مساعدة الليبيين في مشروع المصالحة الوطنية الشاملة وتحقيق الاستقرار في ليبيا.