الأبلق: التوافق بين المجلسين حول المسار الانتخابي ما زال بعيدا

تساءل عضو مجلس النواب “عمار الأبلق ” عن سبب موافقة أعضاء مجلس الدولة على فتح مسودة الدستور للتعديل رغم قرار المجلس برفض التعديل الثاني عشر.

جاء ذلك خلال تصريحات صحفية أضاف فيها متساءلا: لماذا ناقش مجلس الدولة كل المواد رغم أن الأمر لا يتطلب إلا التعديل في المادة 30 من الإعلان الدستوري المتعلقة بالمرحلة الانتقالية؟ ,

متابعا: أعتقد بأن التوافق بين المجلسين ما زال بعيدا حول المسار الانتخاب.

وأضاف قائلا: أرى أن رغبة كلا المجلسين هي التمديد والبقاء في المشهد السياسي بحجج عدم التوافق.

مشيرا بأن الأمر يتطلب إجراء انتخابات تشريعية فقط تنهي المجلسين وتوحد المؤسسات المنقسمة.

لافتا بأن تقوم السلطة التشريعية باختيار حكومة جديدة واستكمال مرحلة الاستفتاء على الدستور دون نقاش حول الانتخابات الرئاسية حيث يترك الأمر للشعب عبر الدستور..