المنفي يعين عبدربه سفيراً بالمغرب للانشقاق وتسليم مهامه لشكشك

الوطن| رصد أصدر رئيس المجلس الرئاسي ” محمد المنفي” قراراً بتكليف عمر عبدربه رئيس ديوان المحاسبة التابع لمجلس النواب كسفير في المغرب. وبحسب ذات المصدر، أن هذا التكليف جاء لكي ينشق عبد ربه ويسلم مهامه لخالد شكشك.

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