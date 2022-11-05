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المنفي يعين عبدربه سفيراً بالمغرب للانشقاق وتسليم مهامه لشكشك

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| رصد

أصدر رئيس المجلس الرئاسي ” محمد المنفي” قراراً بتكليف عمر عبدربه رئيس ديوان المحاسبة التابع لمجلس النواب كسفير في المغرب.

وبحسب ذات المصدر، أن هذا التكليف جاء لكي ينشق عبد ربه ويسلم مهامه لخالد شكشك.

 

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