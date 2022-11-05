خلال مشاركتها بالبرلمان الأفريقي.. الخوجة: ناقشنا دور المرأة في تعزيز الحكم الرشيد

شاركت عضوة مجلس النواب ” أسماء الخوجة “، في مؤتمر مجموعة المرأة بالبرلمان الأفريقي تحت عنوان “تمكين المرأة وإدماجها في الحوكمة. بحسب بيان صادر عن المتحدث الإعلامي لمجلس النواب الليبي “عبدالله بليحق” . ”.

جاء ذلك على هامش الدورة العادية للبرلمان الأفريقي السادس، حيث صرحت الخوجة، بأن المؤتمر ناقش دور المرأة في تعزيز الحكم الرشيد والالتزامات الدولية والقارية التي تعهدت بها الدول الأعضاء لمعالجة عدم المساواة بين الجنسين وتنفيذ تمكين المرأة و دور المشرع في معالجة الفجوات القائمة بين إطار السياسات بشأن حقوق المرأة والواقع الفعلي في إفريقيا..

وأشارت الخوجة إلى أن المؤتمر الذي عُقد على مدى يومين شهد عدة مداخلات من مؤسسات دولية مثل المكاتب الإقليمية لهيئة الأمم المتحدة و شخصيات لها علاقة بدور وتمكين المرأة علي مستوي القارة..