«أبوراس» تشارك في اجتماع حول سيادة القانون بالأرجنتين

شاركت عضو مجلس النواب، عضو منظمة برلمانيون من أجل التحرك العالمي ” ربيعة أبو راس ” في الاجتماع الثاني عشر للجمعية الاستشارية للبرلمانيين بشأن المحكمة الجنائية الدولية وسيادة القانون (CAP-ICC) والمنتدى (43) السنوي للبرلمانيين من أجل العمل العالمي، الذي يُعقد في العاصمة الأرجنتينية “بوينس إيريس ” برعاية البرلمان الأرجنتين بقصر الكونغرس الوطني الأرجنتيني.

وبحسب عبدالله بليحق، الناطق باسم مجلس النواب، فإن أعمال المنتدي والجمعية الاستشارية انطلقت أمس الجمعة، بحضور رئيس محكمة الجنايات الدولية.

وأضاف بليحق:” تم خلال جلسة خاصة مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، استعراض الحالات والقضايا بموجب تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية والملاحقات القضائية أو الفحوصات الأولية على سبيل المثال ( أفغانستان ، جمهورية إفريقيا الوسطى ، جمهورية الكونغو الديمقراطية ، جورجيا ، غينيا ، ليبيا ، مالي ، نيجيريا ، فلسطين. الفلبين ، دارفور ، السودان ، أوغندا ) .

الجدير بالذكر بأن أعمال المنتدى (43) السنوي للبرلمانيين من أجل العمل العالمي تستمر على مدى يومي 4 – 5 من نوفمبر الجاري.