بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم السبت 05 نوفمبر 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم السبت 05 نوفمبر 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تشهد الاجواء تأثر مناطق شمال ليبيا بمنخفض جوي بداية من هذا اليوم حيت يكون مصحوب برياح نشطة وانخفاض في درجات الحرارة مع تكاثر للسحب يتخللها سقوط أمطار متفرقة.

راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر مساء اليوم على اغلب المناطق الساحلية مع احتمال سقوط أمطار متفرقة.

الرياح: غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة علي المناطق الساحلية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (22-27)مْ وتسجل انخفاض تدريجي من مساء اليوم ويكون ملحوظ يوم الغد خاصة على المرتفعات الجبلية.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر السحب يوم الغد علي أغلب المناطق مع فرصة سقوط أمطار متفرقة خاصة علي المناطق الساحلية.

الرياح: جنوبية غربية معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى غربية فشمالية غربية نشطة السرعة خاصة علي المناطق الساحلية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (23- 28)مْ ولاتتجاوز (21) مْ على مرتفعات الجبل الأخضر.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (25- 28) مْ وتسجل تراجع يوم الغد على بعض المناطق.

الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (25- 28)مْ.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة(18:12)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (07:29).