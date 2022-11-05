ديوان المحاسبة: وفد من الديوان يُناقش استكمال إجراءات التعاقد مع شركة RSM

الوطن / متابعات

أعلن ديوان المحاسبة عن مناقشة وفد من الديوان في مقر شركة المراجعة الدولية RSM بمدينة لندن استكمال إجراءات التعاقد مع فريق خبراء الشركة.

وقال الديوان، في منشور على صفحته بفيسبوك، إنّ الشركة مصنفة من العشرة الأوائل دوليا، وأنّه جرى معها مراجعة بعض المؤسسات والهيئات.

وأضاف الديوان أنّ هذا اللقاء يأتي “تجهيزاً لزيارة رئيس الديوان في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر إلى لندن لتوقيع عقد مراجعة بعض من الاستثمارات الليبية بالخارج وقطاع النفط” بحسب قوله.