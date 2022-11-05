المبعوث الأمريكي يلتقي الممثلة القطرية للأمم المتحدة للمرأة في ليبيا وتونس

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

05 November, 2022

التقى المبعوث الأمريكي الخاص والسفير إلى ليبيا ريتشارد نورلاند مع الممثلة القطرية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في ليبيا وتونس، بيغونا لازاغباستر.

وبينت سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا أنه التقى لازاغباستر في تونس، وهنأها على انتهاء فترتها بنجاح كممثلة قُطرية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في ليبيا وتونس.

وقال نورلاند إن لازاغباستر أبرزت قضايا حقوق المرأة والمجتمع المدني ومهدت الطريق أمام النساء للعب دور حيوي في الانتخابات القادمة.