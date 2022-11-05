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«الرقابة على الأغذية»: رفض شحنة دخان إلكتروني قادمة من فرنسا

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية رفض شحنة نكهات أرقيلة الإلكترونية قادمة من فرنسا. 

‏‎وقال المركز إن «الشحنة البالغة 35 صندوقًا كانت قادمة عبر ميناء طرابلس البحري، وتحمل العلامة التجارية ( oni .vodka shingami)».

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ونوهت الرقابة على الأغذية والأدوية بأن سبب الرفض هو «عدم مطابقة المنتج للمواصفة القياسية الليبية رقم 53/2022 بند 4-1».

نكهات أرقيلة إلكترونية قادمة من فرنسا. (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)

نكهات أرقيلة إلكترونية قادمة من فرنسا. (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)

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عن مصدر الخبر

بوابة الوسط

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