«الرقابة على الأغذية»: رفض شحنة دخان إلكتروني قادمة من فرنسا

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية رفض شحنة نكهات أرقيلة الإلكترونية قادمة من فرنسا.

‏‎وقال المركز إن «الشحنة البالغة 35 صندوقًا كانت قادمة عبر ميناء طرابلس البحري، وتحمل العلامة التجارية ( oni .vodka shingami)».

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ونوهت الرقابة على الأغذية والأدوية بأن سبب الرفض هو «عدم مطابقة المنتج للمواصفة القياسية الليبية رقم 53/2022 بند 4-1».

نكهات أرقيلة إلكترونية قادمة من فرنسا. (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)