مكتب النائب العام يعلن ضبط كمية كبيرة من المخدرات قادمة من تركيا

ليبيا – أعلنت النيابة العامة في مدينة مصراتة ضبط كميات كبيرة من الحشيش والمخدرات في شحنة بضائع بميناء مصراتة قادمة من تركيا، في أكبر عملية تهريب لهذه السلع التي تكافح السلطات محاولات توزيعها واستهلاكها في البلاد.

وأوضحت بحسب مكتب النائب العام أن “وكيل النيابة بنيابة شرق مصراتة الابتدائية، توصل ببلاغ من مركز جمرك ميناء مصراتة البحري وقوة العمليات المشتركة، بوجود كمية من المخدرات والمؤثرات العقلية مخبأة بحاوية مخصصة لنقل سلع قادمة من تركيا”.

وأضافت في بيان أن “عمليات الاستجواب أسفرت عن حبس أحد الضالعين في الواقعة، فيما تم توجيه الجهات الضبطية بضبط وإحضار بقية المتهمين”.

والكميات المحجوزة تتمثل في 14 ألفا و910 قطع من الحشيش، و829 ألفا و830 قرصا، كانت موجهة للاستهلاك بالسوق الداخلي وكذلك للتهريب إلى الدول المجاورة عبر الحدود البرية.

