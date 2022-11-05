ليبيا الان

عمّار: تحالف “البقرة والجحاوي” لقطع الطريق على أي محاولات انقلابية محتملة

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال ناصر عمار، القيادي في مليشيات المنطقة الغربية، إن تحالف مختار الجحاوي القيادي بمليشيات مصراتة وآمر مليشيا رحبة الدروع في تاجوراء بشير خلف الله الملقب باسم البقرة، سيغير جغرافيا مواقع قوات الردع والـ444، وفق قوله.

كتب قائلًا على فيسبوك: “هناك تخطيط جيد تقوم به قوة مكافحة الإرهاب واستفاقه في أوانها بالتعاون مع قيادات مهمه داخل طرابلس سيضع الميزان . ويبقي على التوازن المطلوب داخل العاصمه، لقطع الطريق على أي محاولات انقلابيه محتمله، وهذا ما أسميه .. كسر القوس ، اي الطوق الذي كادت أن تنهيه قوات غير موثوقة التوجه والتبعية” وفق تعبيره.

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صحيفة الساعة 24

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