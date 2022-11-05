فارس رزق مسؤولا بمجلس المستشارين القانونيين بالبرلمانات الأفريقية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

05 November, 2022

انتخب رئيس قسم متابعة إدارة القضايا والدعاوى بإدارة الشؤون القانونية بديوان مجلس النواب فارس رزق ممثلاً لدول شمال إفريقيا في رئاسة مجلس المستشارين القانونيين في البرلمانات الأفريقية.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس النواب أنه جرى خلال الاجتماع الأول للمجلس انتخاب الرئيس ونائب رئيس المجلس، وذلك عقب جلسة اليوم الختامي للملتقى الأفريقي السادس للمستشار القانوني للبرلمانات الذي عُقد في تنزانيا تحت عنوان “عقد من تفعيل مبادئ نيروبي : النجاحات والتحديات ” .

وخلال الجلسة الثانية من الجلسات العامة للاجتماع شارك رئيس قسم متابعة إدارة القضايا والدعاوى بإدارة الشؤون القانونية بديوان مجلس النواب بورقة عمل حول دور البرلمان الليبي في التصديق على المعاهدات والاتفاقيات الدولية وكيفية التعامل معها، كما ناقشت الجلسة الثالثة والختامية دور التكنولوجيا في تقديم الخدمات القانونية في البرلمان والدروس المستفادة من جائحه كورونا وكذلك الإجراءات المتّبعة لإعداد و اصلاح الدساتير .