الأرصاد تحذر الصيادين على الساحل الشرقي

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من هبوب رياح نشطة إلى قوية شمالية غربية إلى غربية على الساحل الغربي وجنوبية غربية إلى غربية من يوم غد على الساحل الشرقي تتراوح سرعتها بين 25 و30 عقدة مع ارتفاع للموج يصل إلى 3.75 متر.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

• الرؤيـة جيدة إلى متوسطة.

• البحر خفيف الموج إلى مضطرب.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و3.75 متر.

• السماء مغطاة جزئيًا بالسحب تتكاثر اليوم مع هطول أمطار خفيفة ومتفرقة على الساحل الممتد من طرابلس إلى مصراتة.

• الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية سرعتها بين 15 و30 عقدة.

• درجة حرارة سطح البحر 25 درجة مئوية.