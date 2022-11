الأبلق: التوافق بين مجلسي النواب والدولة ما زال بعيداً حول المسار الانتخابي

ليبيا – تساءل عضو مجلس النواب المقاطع عمار الأبلق عضو جماعة الإخوان المسلمين “لماذا وافق أعضاء مجلس الدولة على فتح مسودة الدستور للتعديل رغم قرار المجلس برفض التعديل الثاني عشر”.

الأبلق قال في تصريح لقناة “ليبيا بانوراما” “لماذا ناقش مجلس الدولة كل المواد رغم أن الأمر لا يتطلب إلا التعديل في المادة 30 من الإعلان الدستوري المتعلقة بالمرحلة الانتقالية”.

وأعتقد بأن التوافق بين المجلسين ما زال بعيداً حول المسار الانتخابي، معتبراً أن رغبة كلا المجلسين هي التمديد والبقاء في المشهد السياسي بحجج عدم التوافق.

وبيّن أن الأمر يتطلب إجراء انتخابات تشريعية فقط تنهي المجلسين وتوحد المؤسسات المنقسمة.

وأوضح أن تقوم السلطة التشريعية باختيار حكومة جديدة واستكمال مرحلة الاستفتاء على الدستور دون نقاش حول الانتخابات الرئاسية حيث يترك الأمر للشعب عبر الدستور.

