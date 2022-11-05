سجن بريطاني من أصل ليبي بتهمة تحريضه على الإرهاب

الوطن / رصد

قضت محكمة بريطانية بسجن المدعو أبو بكر الدغيس، وهو بريطاني من أصول ليبية يبلغ 54 عامًا، بالسجن 4 سنوات؛ لتحريضه على الإرهاب خلال خطاب ألقاه داخل مسجد في مدينة برايتون البريطانية.

وخاطب أبو بكر ما يقارب 50 مصليًا – بينهم أطفال – في مسجد برايتون ومركز الجالية الإسلامية في بداية شهر نوفمبر عام 2020 بعد صلاة العشاء، وشوهد وهو يقوم بإيماءة طعن؛ إشارةً إلى الجهاد بالسيف.

في حين وصف القاضي نايجل ليكلي – الذي حكم على دغايس – أفعاله بأنها “متهورة” أكثر من كونها متعمَّدة؛ لأن تعليقاته جاءت في نهاية الخطاب الذي يبدو أنه لم يتمرَّن عليه.

وقال القاضي: لا يوجد دليل على أن دغايس كان في موقع سلطة أو نفوذ في المسجد فأساء استخدام هذا الموقع؛ ولكن أقواله التي ألقاها على مسامع الجمهور كانت “متهورة”.

واتخذت مفوضية المؤسسات الخيرية، وهي هيئة قانونية تشرف على المنظمات ذات الصفة الخيرية، خطوة استثنائية بعزل جميع أمناء مسجد برايتون لضمان عدم حدوث مثل هذه الحلقة مرة أخرى.

يشار إلى أن أبو بكر الدغيس فر إلى المملكة المتحدة من ليبيا في عام 1986 بعد أن حصل على حق اللجوء السياسي من الحكومة البريطانية.