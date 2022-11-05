مكتب النائب العام يكشف تطورات خطف سيدة وأطفالها شرقي طرابلس

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

05 November, 2022

أعلن مكتب النائب العام تحديد هوية المشتبه فيه باختطاف سيدة وثلاثة من أطفالها شرقي العاصمة طرابلس بغرض إرغام ذويهم على الوفاء بمديونية ترتبت في ذمة رب الأسرة.

وبين مكتب النائب العام أن النائب العام تابع ما ذاع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حول واقعة خطف امرأة وثلاثة من أطفالها؛ شرقي مدينة طرابلس؛ لغرض إرغام ذويهم على الوفاء بمديونية ترتبت في ذمة رب الأسرة؛ فوجه المستشار بمباشرة إجراءات تحليل البيانات المتوافرة؛ وأخصها تلك المتعلقة بنشاط المظنون بارتكابه الواقعة وتَتَبُّعِه؛ وتحديد مكان وجود المرأة والأطفال.

وأخذ قسم ضبط شؤون المعلوماتية والاتصالات بمكتب النائب العام؛ في تقديم المعلومات اللازمة لغايات كشف الحقيقة؛ فترتَّب عن ذلك تحديد هوية المشتبه؛ والوصول إليه من قبل أعضاء هيئة الشرطة بمديرية أمن تاجوراء؛ ومكتب البحث الجنائي تاجوراء؛ وبذلك تولى أحد وكلاء النائب العام المتابعة؛ واتخاذ ما يكفل معالجة ما تكشف من نتائج.