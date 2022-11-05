الارصاد: منخفض جوي مصحوب بأمطار وانخفاض للحراراة بدءاً من اليوم بهذه المنـاطق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم السبت 05/ 11 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الاجواء تشهد تأثر مناطق شمال ليبيا هذا اليوم بمنخفض جوي يتمركز على جنوب اوروبا، بداية تأثيره على مناطق الشمال الغربي.

ومن المتوقع ان ليصل المنخفض الجوي تدريجياً إلى مناطق الشمال الشرقي يوم الغد حيت يكون مصحوب برياح نشطة وباردة نسبياً وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة مع تكاثر للسحب يتخللها سقوط أمطار متفرقة علي أغلب المناطق الساحلية خاصة مناطق الساحل الشرقى والجبل الاخضر.

ووفقا للتقرير تتراوح درجات الحرارة القصوى هذا اليوم مابين (23-28)مْ ولاتتجاوز (21) مْ على مناطق الجبل الاخضر, وتسجل تراجع ملحوظ يوم الغد علي أغلب المناطق .

والله أعلــــــــــــــم.