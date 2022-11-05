الهنقاري: الإمبراطورية العثمانية رفضت عرضاً صهيونياً لبيع فلسطين بالذهب

نشر المحلل السياسي لقنوات الإخوان، والمؤيد للاحتلال التركي للمنطقة الغربية محمد الهنقاري فيديو نادر يظهر فيها دخول تيودور هرتزل، مؤسس الصهيونية السياسية الحديثة على السلطان عبد الحميد الثاني، خليفة المسلمين الثاني بعد المائة والسلطان الرابع والثلاثون من سلاطين الدولة العثمانية.

‏وعلق “الهنقاري”، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، على الفيديو قائلا: “فيديو نادر للحظة دخول الصهيوني‏ تيودور هرتزل على السلطان عبد الحميد الثاني راكعا ومقبلا يديه”.

وتابع وصف مقطع الفيديو قائلا، “أن هرتزل طلب شراء فلسطين بالذهب ورفض السلطات عبدالحميد رغم الازمة المالية الحادة والتي فككت امبراطورية الخلافة العثمانية”.