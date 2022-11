عقيلة صالح يلتقي رئيس وفد الاتحاد الأفريقي وزير خارجية الكونغو برازافيل

ليبيا – التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، بمكتبه في مدينة القبة، رئيس وفد الاتحاد الأفريقي وزير خارجية الكونغو برازافيل جان كلود ووفد الاتحاد الأفريقي المرافق له، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء علي القطراني.

من جانبه أكد جان كلود على أن دعم رئيس مجلس النواب للمصالحة الوطنية ولمسار الاتحاد الأفريقي بها أمر بالغ الأهمية، واصفاً لقائه بالرئيس بالمثمر جداً.

جان كلود قال خلال تصريح صحفي له عقب اللقاء أضاف: “بأنهم استمعوا إلى العديد من الأفكار والنصائح القيمة خلال اللقاء”.

وأشار إلى أن ليبيا بلد أفريقي مهم جداً ولقد حان الوقت إلى أن يخطو خطوات حاسمة في اتجاه حلحلة أزمته ولا مناص من أن يرفع الاتحاد الأفريقي صوته ضد كل التدخلات الأجنبية في ليبيا.

