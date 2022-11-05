ليبيا تشارك في اجتماع الجمعية الاستشارية للبرلمانيين بشأن الجنائية الدولية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

05 November, 2022

شاركت عضو مجلس النواب عضو منظمة برلمانيون من أجل التحرك العالمي ربيعة أبو راس في الاجتماع الثاني عشر للجمعية الاستشارية للبرلمانيين بشأن المحكمة الجنائية الدولية وسيادة القانون (CAP-ICC) والمنتدى (43) السنوي للبرلمانيين من أجل العمل العالمي الذي يُعقد في العاصمة الأرجنتينية “بوينس ايريس” برعاية البرلمان الارجنتين بقصر الكونغرس الوطني الأرجنتيني.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس النواب أن أعمال المنتدي والجمعية الإستشارية انطلقت الجمعة بحضور رئيس محكمة الجنايات الدولية كريم خان ومن المقرر أن تختتم أعمالها اليوم السبت.

وجرى خلال جلسة خاصة مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية استعراض الحالات والقضايا بموجب تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية والملاحقات القضائية أو الفحوصات الأولية على سبيل المثال (أفغانستان، إفريقيا الوسطى، الكونغو الديمقراطية، جورجيا، غينيا، ليبيا، مالي، نيجيريا، فلسطين، الفلبين، دارفور، السودان، أوغندا ) .