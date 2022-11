ليبيا – جدد رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري القيادي بحزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان ثقته في قدرة قطر على تنظيم نسخة متميزة لنهائيات كأس العالم.

جاء ذلك في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” “في الوقت الذي تقترب فيه الشقيقة قطر من تنظيم الحدث المهم واحتضان نهائيات كأس العالم (FIFA قطر 2022)؛ نجدد ثقتنا في قدرتها على تنظيم نسخة متميزة لهذه البطولة، تشرف بها كل العرب والمسلمين وتؤكد قدرة بلداننا على الإنجاز في كل المجالات”.

وأكد على أن قطر تواجه حملة التشكيك العنصرية لإفساد وتشويه البطولة التي تستضيفها أول دولة عربية وإسلامية، مبدياً كل الدعم لقطر في هذا التحدي الذي تمثل الجميع فيه.

Shares

The post المشري: كل الدعم لقطر في تحدي تنظيم كأس العالم first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية