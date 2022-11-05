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وزير خارجية اليونان: دعم إيطاليا مهم لليونان في ليبيا وشمال إفريقيا

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن / رصد

قال وزير الخارجية اليوناني “نيكوس ديندياس” إن تركيا حاولت خلق وضع قانوني غير مسبوق من خلال توقيع اتفاقية مع ليبيا بشأن مناطقها الاقتصادية.

وأشار الوزير اليوناني في تصريح لقناة رأي الإيطالية إلى أن دعم إيطاليا لليونان مهم بشكل خاص لليونان لأن إيطاليا دولة مجاورة، وأيضًا لكون إيطاليا دولة كبيرة، فإن لها دورًا مهمًا للغاية في ليبيا وشمال إفريقيا، حسب وصفه.

ولفت “نيكوس ديندياس” إلى أن وزير خارجية إيطاليا الجديد “أنطونيو تاياني” يعطينا الأمل في زيادة اهتمام إيطاليا بمشاكل البحر الأبيض المتوسط وشمال إفريقيا بغطاء أوروبي.

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#اليونان المنطقة الاقتصادية ايطاليا ليبيا وزير الخارجية اليوناني

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الوطن الليبية

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