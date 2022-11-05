الدرقاش: تحالف تيار فبراير مع الدبيبة خيار موفق واجتهاد صائب في محله

اعتبر مروان الدرقاش مروان الدرقاش، الناشط المقرب من المفتي المعزول الصادق الغرياني، أن تحالف تيار فبراير مع عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة كان خياراً موفقاً واجتهاداً صائباً في محله، حسب وصفه.

وقال “الدرقاش”، في منشور له بفيسبوك، “الانقسام السياسي الذي عاناه تيار فبراير يراه كثيرون منهم أنه شر خاصةً بعد انشقاق باشاغا وصوان والتحاقهما بمعسكر الرجمة، لكن في حقيقة الأمر أن هذا الانقسام هو في مصلحة تيار فبراير بامتياز”، على حد قوله.

وزعم بقوله “المنشقون منبوذون دولياً وكانوا سبباً لدعم دول كالامارات وفرنسا لخليفة حفتر وانشقاقهم عن حكومة طرابلس وتحالفهم مع حفتر جعل هذه الدول تراجع سياساتها في ليبيا وهو ما استغله الدبيبة بذكاء مما سيجعل موازين القوى تميل لصالحه”.

وأضاف “في الحقيقة فإن الدبيبة كان هو المبادر إلى هذا التحالف عندما رفض كل الضغوطات المحلية والدولية لإعطاء حفتر ما يريد وهذا ما أكسبه تأييد وتعاطف الفبرايريين”.