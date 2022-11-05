وزارة الداخلية: تأمين الطريق الرابط بين العزيزية وحوش الستين

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

05 November, 2022

باشر أعضاء الشرطة في تأمين الطريق الرابط بين منطقة العزيزية وحوش الستين بناء على الخطة الأمنية الصادرة عن مديرية أمن الجفارة بتكليف فرعي جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية والدعم المركزي الجفارة.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية أن أعضاء الشرطة تواجدوا بالطرق العامة للحفاظ على أمن وسلامة مرتادي الطرق وضبط المخالفين لقواعد ونظم المرور.

ويأتي هذا العمل تنفيذا لمخرجات الاجتماع الذي عقد الفترة الماضية بين عدد من مدراء الأمن بالجبل الغربي والجفارة لتسهيل حركة المرور وتطبيق القانون على المخالفين.

كما تم أيضاً تكليف وحدة مرور العزيزية ومركز الشرطة بتأمين الطريق الرابط بين العزيزية ومنطقة الهيرة.