حماد يبحث سبل التعاون والتنسيق المُشترك بين حكومة باشاآغا والجهات القضائية

ليبيا – بحث وزير التخطيط والمالية بالحكومة المكلفة من البرلمان أسامة حماد، مع وكيل وزارة الداخلية – رئيس غُرفة طوارئ وتنظيم بنغازي فرج اقعيم والمُحامي العام المستشار فوزي الكزة ولفيف من الأكاديميين والأساتذة والمُستشارين والخبراء بالمجال القانوني سبل التعاون والتنسيق المُشترك بين الوزارات والجهات القضائية ذات العلاقة.

ويأتي هذا الاجتماع، بحسب المكتب الاعلامي التابع للوزارة لتسهيل وتسريع الإجراءات ولتعزيز وتوحيد الجهود مع وزارة الداخلية بما يضمن تذليل العراقيل أمامها وأمام مُنتسبيها لضمان سير العمل بشكل مُنتظم وقانوني .

