الوضع الجوي السائد والمتوقع بداية من اليوم السبت على شمال ليبيا 

طرابلس 05 نوفمبر 2022 (وال)- تتأثر مناطق شمال ليبيا هذا اليوم، بمنخفض جوي يتمركز على جنوب أوروبا بداية تأثيره على الشمال الغربي، ليصل تدريجياً مناطق الشمال الشرقي يوم الغد، حيت يكون مصحوب برياح نشطة وباردة نسبياً وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، مع تكاثر للسحب يتخللها سقوط أمطار متفرقة على أغلب المناطق الساحلية خاصة مناطق الساحل الشرقى والجبل الأخضر.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى هذا اليوم مابين (23-28)مْ ولاتتجاوز (21) مْ على مناطق الجبل الأخضر , وتسجل تراجع ملحوظ يوم الغد على أغلب المناطق. (وال _ طرابلس)

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