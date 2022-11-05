العسومي لباتيلي: ندعم وحدة ليبيا وإخراج المرتزقة

الوطن|رصد

أكد رئيس البرلمان العربي، عادل العسومي، خلال لقاء مع الممثل الخاص لأمين عام الأمم المتحدة رئيس البعثة الأممية للدعم في ليبيا، عبدالله باتيلي، على ثوابت موقف البرلمان العربي بشأن دعم سيادة الدولة الليبية على كامل أراضيها.

كما أكد العسومي على ضرورة صون وحدتها الوطنية وعدم التدخل الخارجي وخروج المرتزقة وندعم الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لإنهاء الأزمة الليبية، وفق ما نشر العسومي عبر حسابه في تويتر.