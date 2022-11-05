العبيدي: ليبيا ولبنان يجمعهما غلاء المعيشة والنخب السياسية الفاشلة

طرح الاكاديمي والكاتب الصحفي جبريل العبيدي، مقاربَةً بين ليبيا ولبنان مؤكّدًا أنّ كلا البلدين قد شهدا “معاناة شعبية ومجتمعية تسبب فيها تاريخ من الحروب الأهلية وأخرى بالوكالة”، بالإضافة إلى كونهما تعانيان من “الفراغ السياسي وغياب أو تغييب منصب الرئيس في كلا البلدين المنكوبين بنخب سياسية لها أغراضها”.

وتابع العبيدي مقاربته بالقول: “ليبيا وكذلك لبنان تتقاسمهما أحزاب تَمزَّق كيان الدولة فيهما لحساب مصلحتها، ضاربةً بمصلحة ليبيا وكذلك لبنان عرض الحائط، ففي لبنان “حزب الله” الذي يرى في كيانه سلطة فوق سلطة الدولة… وفي ليبيا جماعة الإسلام السياسي التي تستقوي بميليشيات مؤدلجة وعقدية وأخرى مستأجرة ومرتزقة عابرة للحدود جلبتها دول إقليمية متدخلة في الشأن الليبي”.

وتحدث العبيدي في مقال بصحيفة الشرق الأوسط اللندنية عن الفروق بخصوص المناصب السياسية بين البلدين فقال: “في ليبيا حتى تقاسم المناصب السياسية كان بين المناطق والأحزاب، بينما الواقع السياسي في لبنان هو عبارة عن نظام سياسي لتقاسم حصص طائفية”.

واختتم بالقول: “ليبيا ولبنان تجمعهما المعاناة وغلاء المعيشة ونخب سياسية فاشلة ليس همها الوطن بقدر جمع المال والمكاسب ولو كان بدمار الوطن وتعطيل الحياة السياسية، فأغلب هؤلاء السياسيين يتعاطون مع بلدانهم على أنها محطات ترانزيت سرعان ما يغادرونها محمّلين بما نهبوه من ثرواتها” وفق تعبيره.