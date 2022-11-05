بدء أعمال صيانة فندق بيت سبها

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

05 November, 2022

بدأت لجنة الأزمة بالمنطقة الجنوبية التابعة للحكومة الليبية برئاسة فتح باشاغا في أعمال صيانة فندق بيت سبها.

وبينت صفحة أخبار وزارات الحكومة الليبية أن فندق بيت سبها تعرض للإهمال لفترة طويلة كما أن مدينة سبها كأغلب مدن ومناطق الجنوب لايوجد بها أي فندق.

ووضعت الحكومة الليبية فندق بيت سبها ضمن أولويات أعمال الصيانة والتطوير بالمدينة وذلك ضمن خطة الحكومة لتنفيذ عدد من المشاريع التطويرية في مناطق الجنوب الليبي.