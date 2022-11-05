قنيدي يشارك نيابة عن عون في اجتماع لمنظمة الدول الأفريقية المنتجة للنفط

شارك مدير عام الجودة والصحة والسلامة والبيئة بوزارة النفط التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالناصر الأمين قنيدي، في اجتماع اللجنة الاستراتيجية طويلة المدى بمنظمة الدول الأفريقية المنتجة للنفط النفط الأفريقية (لأبو)، وذلك نيابة عن وزير النفط محمد عون.

وقالت وزارة النفط في بيان اليوم السبت إن قنيدي حضر الاجتماع بصفته عضو المجلس التنفيذي للمنظمة الأفريقية، خلال الفترة بين الأول من نوفمبر الجاري إلى الرابع من الشهر ذاته، بالعاصمة الأنغولية لواندا.

رئاسة أنغولية لمنظمة منتجي النفط الأفريقية

كما حضر مدير الجودة اجتماع المجلس التنفيذي 13 والاجتماع الوزاري العادي 43 للمنظمة، بحضور الدول الأعضاء وبرئاسة وزير الموارد المعدنية الأنغولي، ورئيس الرابطة ديامانتينو أزيفيدو.

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وناقشت الاجتماعات عددا من الموضوعات منها، تقرير اللجنة الاستراتيجية طويلة المدى، وبرنامج عمل الأمانة العامة والميزانية التقديرية للمنظمة للعام 2023.

الاجتماع يبحث إنشاء البنك الأفريقي للطاقة

كما بحث المجتمعون منح كل من جمهورية غانا وجمهورية ناميبيا وجمهورية السنغال صفة عضو كامل بدلا من مراقب. وتطرقوا إلى بحث إسناد المساهمة في إنشاء «البنك الأفريقي للطاقة» إلى «مؤسسة استثمار الطاقة في أفريقيا» التي تأسست من قبل «لأبو».

وناقشوا كذلك وثيقة حول الانتقال في مجال الطاقة لتكون دليلا للدول الأعضاء، بهدف دعم الصناعة النفطية بأفريقيا والاستفادة منها في تنمية البلدان الأفريقية الأعضاء للاستفادة من الثروة النفطية في التحول لإنتاج الطاقات المتجددة.

كما جرت الموافقة علي ضم أعضاء جدد للمجلس التنفيذي للمنظمة لكلٍ من جمهورية نيجيريا وجمهورية الكونغو وجمهورية جنوب أفريقيا.

ما هي منظمة الدول الأفريقية المنتجة للنفط؟

تضم المنظمة في عضويتها 18 دولة أفريقية، وتمتلك هذه الدول 125 مليار برميل نفط من الاحتياطيات المؤكدة وهو ما يمثل 7.7% من الاحتياطي العالمي، وتنتج 7.5 مليون برميل في اليوم، بنسبة 9.3% من الإنتاج العالمي، حسب آخر البيانات المنشورة على موقع المنظمة ذاتها، في العام 2018.

ويبلغ احتياطي دول المنظمة المؤكد من الغاز 510 تريليون قدم مكعبة، وهو ما يمثل 7.65%، وبلغ الإنتاج منها 7556 مليار قدم مكعبة في السنة، بنسبة 5.8% من الإنتاج العالمي.

وتهدف المنظمة إلى «تنمية ودعم التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء في مختلف مراحل صناعة النفط وإقامة مشروعات تعود بالنفع على المنظمة والدول الأعضاء». وتأسست في يناير من العام 1987 في لاجوس بنيجيريا، ومقرها الرئيسي في الكونغو برازافيل.

قنيدي خلال مشاركته في اجتماع منظمة الدول الأفريقية المنتجة للنفط بالعاصمة الأنغولية لواندا. (وزارة النفط والغاز)

مسؤولون بوزارات الطاقة الأفريقية خلال اجتماع منظمة الدول الأفريقية المنتجة للنفط بالعاصمة الأنغولية لواندا. (وزارة النفط والغاز)