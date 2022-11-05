طرابلس.. ضبط منتحل لصفة ضابط يمتهن السرقة بالإكراه

العنوان-طرابلس

تمكنت مديرية أمن طرابلس من ضبط شخص عاطل متهم بوقائع سرقة بالإكراه، منتحلًا صفة ضابط.

وأوضحت المديرية أن تفاصيل الواقعة، أنه في إحدى الدوريات لوحظ وجود سيارة على متنها شخصان يستوقفان شخصًا يسير على قدميه ويباشران عملية تفتيشه بدائرة مركز شرطة غوط الشعال منطقة قرقارش، وقالت إن راكب السيارة الأول كان يرتدي الزي العسكري برتبة ملازم ثانٍ، فيما كان الثاني يرتدي زيًا مدنيًا.

ونوه البيان بارتباك الشخصين لحظة ضبطهما من قبل الدورية العاملة، وتبين أنهما لا يحملان أي تعريف أمني وجرى ضبطهما.

وأفادت التحقيقات بأن الشخص الذي يرتدي الزي العسكري يدعى “م. م. م.أ” مواليد 2002 ومفصول عن العمل ولا يتبع أية جهة أمنية. أما الثاني فيدعى “أ. ف. ع. أ” مواليد 2005 مهنته طالب. واعترف المتهمان بأنهما قاما بضبط المدعو “ع. ص. أ. ص” مصري الجنسية لغرض سرقته.