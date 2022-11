الشركسي: الانتخابات هي الحل الأسلم والوحيد ولمن يخشى من التزوير فالشعب هو الرقيب

ليبيا – أكد عضو ملتقى الحوار السياسي أحمد الشركسي أن الانتخابات هي الحل الأسلم والوحيد، ولمن يخشى من التزوير أو كسب الاصوات بالمال فالشعب هو الرقيب.

الشركسي قال في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن الشعب يجب أن يتحمل المسؤولية، الشعب الذي يرضى ببيع صوته أو اختيار اللصوص من ابناء عمومته على حساب القدرة والكفاءة لا يلوم إلا نفسه بحسب قوله.

وتابع”نتائج الانتخابات هي نتائج لاخلاقنا وقيمنا، المطالبة بالانتخابات لوضع الأمور في نصابها، وليتحمل الشعب مسؤولية النتائج، إن كانت جيدة فبها ونعمت، وإن كانت سيئة فلا يجب بعدها أن نشتم الطبقة السياسية الفاسدة لإنّ الفساد سيكون بعدها متأصل ومتجذر فينا، ولنعلم بعدها أنّ الشعوب الفاسدة لاتبني وطناً بل تُنهيه وتُدمره”.

