أستاذة جيولوجيا: أحذر من نقص المياه وأدعو للحفاظ على الأراضي الزراعية

حذرت ياسمين الأحمر، الأستاذة بقسم الجيولوجيا كلية العلوم جامعة طرابلس، ورئيس الجمعية الليبية للمرأة في الذكاء المكاني، من نقص الموارد المائية وخطورة ذلك على الأمن المائي في ليبيا.

وقالت “الأحمر”، في منشور نقلته صفحة “منبر المرأة الليبية من أجل السلام”، “أنوليبيا بمحدودية الموارد المائية ومعظمها قاحلة بسبب مناخها الصحراوي وتعتمد اعتمادا كليا على المياه الجوفية ونسب هطول الأمطار المتفاوتة بشكل رئيسي”.

وأضافت، أن التغير المناخي يؤثر بشكل كبير على الموارد المائية والأمن المائي في ليبيا منها: نقص تغذية خزانات المياه الجوفية، التناقص المستمر في كميات مياه الري السطحية العذبة المتاحة للزراعة وتدني نوعيتها”.

ودعت إلى ضرورة إحداث تغيير لمجابهة هذا التأثير بنشر الوعي البيئي، والبحث عن الطاقات البديلة النظيفة مثل الطاقة الشمسية وتقليل المحروقات، وترشيد استهلاك المياه، وزيادة المساحات الخضراء، والتخطيط السليم لاستعمالات الأراضي.

كما دعت إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات التشريعية الجادة لحماية ما تبقى من الأراضي الزراعية، واختيار الأصناف النباتية الملائمة لظروف الجفاف والإسراع في تنفيذ شبكة محميات طبيعية.

وأوضحت أن من بين الإجراءات اللازمة والتدابير لمقاومة أثار التغير المناخي: “استحداث ونشر منهجيات وأدوات لتقييم أثار التغير المناخي ومدى التأثر به، والتعاون مع المجتمع المجتمع الدولي لتطوير سيناريوهات لرصد ومراقبة التغيرات المناخية وتبادل المعلومات المناخية والمعطيات التي يمكن استخدامها في الرصد والتحليل، وتقييم اتجاهات التغيرات المناخية، وتوقعات توزع الجفاف والهطولات المطرية.