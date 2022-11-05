التعليم تعلن موعد امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

05 November, 2022

أعلن مدير المركز الوطني للامتحانات بوازة التعليم المكلف محمود الغالي أن امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي “الدور الثاني” للعام 2021 -2022 ستنطلق في السادس عشر من الشهر الجاري خلال الفترة المسائية.

وأكد الغالي بحسب المكتب الإعلامي لوزارة التعليم أنه بإمكان الطلبة الراسبين الذين لم يلتحقوا بامتحانات الدور الثاني الدارسين بالمدارس الليبية بالخارج الالتحاق بامتحانات الدور الثاني بالداخل.

وأشار الغالي إلى أن آخر موعد لتسجيل الطلبة الراغبين للالتحاق بامتحانات الدور الثاني للطلبة الدارسين بالخارج هو السابع من الشهر الجاري.

ولفت الغالي إلى أنه تم إعداد أسئلة الامتحانات وسيتم الإعلان عن جدول امتحانات الدور الثاني يوم غد الأحد.