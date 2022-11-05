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أسعار العملات الدولية أمام الدينار

تم النشر منذُ 17 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان-طرابلس

تباينت أسعار العملات الدولية المتداولة في السوق الموازية أمام الدينار، اليوم السبت، في مستهل تعاملات الأسبوع، مقارنة بتداولات الخميس.

وتراجع سعر الدولار إلى 5.25 دينار مقابل 5.27 دينار أمس، حسب تجار وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل.

وارتفع سعر اليورو إلى 5.19 دينار مقابل 5.19 دينار، بينما ثبت الجنيه الإسترليني عند 6 دنانير.

ولم يطرأ أي تغير على الليرة التركية حيث بقيت عند 0.28 دينار، والدينار التونسي عند 1.62 دينار ليبي، دون أي تغيير عن الوضع الذي أغلقت عليه السوق أمس.

 


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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

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