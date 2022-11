خارجية باشاآغا ترحب بدور الاتحاد الإفريقي في دعم استقرار ليبيا وإرساء قواعد الديمقراطية

ليبيا – استقبل وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة المكلفة من البرلمان حافظ قدور أمس الجمعة بمقر رئاسة الوزراء بمدينة بنغازي وزير خارجية الكونغو برزافيل جان كلود جاكوسو، ممثلاً عن رئيس اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الإفريقي من أجل ليبيا، ووفد الاتحاد الإفريقي المرافق له .

وزير الخارجية والتعاون الدولي رحب وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للحكومة بدور الاتحاد الإفريقي في دعم استقرار ليبيا وإرساء قواعد الديمقراطية.

وأبدى استعداد الحكومة للتعاون التام مع الاتحاد الأفريقي للوصول بالأزمة الليبية إلى مصالحة وطنية شاملة.

