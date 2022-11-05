البيوضي: الدبيبة فقد الكثير من تحالفاته بمصراته

الوطن|رصد

أكد المترشح الرئاسي سليمان البيوضي أن رئيس الحكومة منتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة فقد الكثير من تحالفاته بمصراتة وبات وحيدًا ضمن دائرة مغلقة لا تتسع إلا لتضييق.

وأضاف البيوضي في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “حدث افتتاح مراقبة التعليم مصراتة بيّن لأي مدى فقد الرجل زخمه، إذ الحضور الباهت والمعزز بالكثير من شيعته وانصاره، ولعل الدبيبة ومن حيث لا يدري تحول لعميد بلدية المدينة، وحاول تسويق نفسه كخادم مخلص ونسى في لحظة أنه يقدم نفسه رئيسًا لحكومة تحكم أركان ليبيا الأربع“.

وأتبع البيوضي “في الواقع في زحمة التخبط والمفاجأة نسى الدبيبة أن وعوده المنهمرة تؤكد إنجازه لـ50 مدرسة من 157 يعمل على استكمالها من دفعة أولى لـ500 مدرسة يفترض أن يسلمها بالمفتاح نهاية 2022″، مؤكدًا أن الصدمة وحدها أنطقته وبينت لأي مدى يبيع الوهم ويشتريه حين اعترف بالحاجة لقطع أرض يقيم عليها الـ500 مدرسة الأولى ليثبت أن وعده بالمدارس مثل وعده بالقروض وقوة جواز السفر.

وختم البيوضي “ربما لا يعلم الدبيبة أن الطلاب بحاجة للكتاب المدرسي وأن عهده المبارك أخرج ليبيا من التصنيف العالمي والأفريقي لجودةا لتعليم، وأن مشروع عودة الحياة هو في حقيقة عودة للتاريخ فانتشر البق والقمل والجوع والفقر وها هو يجتهد ليعمم الفقر“.