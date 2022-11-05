حفتر يلتقي وزير خارجية الكونغو برزافيل

أخبار ليبيا 24

عقد القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر، اجتماعا وفد من الاتحاد الأفريقي برئاسة وزير خارجية الكونغو برزافيل جان كلود جاكاسو، اليوم السبت، وذلك بمكتبه في بنغازي.

وأمس الجمعة، التقى جاكوسو، برئيس الحكومة الليبية، فتحي باشاغا، حيث ناقشا جهود حكومته لإنجاح المصالحة الوطنية.

وتناول اللقاء سبل تهيئة المناخ العام لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة، وكذلك المساعي التي يبذلها الاتحاد الإفريقي للوصول إلى حل ليبي شامل، وفق باشاغا.

والخميس التقى جاكوسو، برئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، وقال جاكاسو إن “الوقت قد حان لأن تخطو ليبيا خطوات حاسمة نحو حلحلة أزمتها”، داعيا الاتحاد الأفريقي لاتخاذ موقف ضد التدخلات الأجنبية في ليبيا.