البيوضي: الدبيبة تحوّل إلى عميد بلدية دون أن يدري

رأى المرشح الرئاسي السابق سليمان البيوضي، أن عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، فقد الكثير من تحالفاته بمدينة مصراتة وأنه أصبح وحيدا ضمن دوائر باتت مغلقة

وقال “البيوضي”، في منشور له عبر فيسبوك، “يبدو أن الدبيبة فقد الكثير من تحالفاته بمصراتة وبات وحيدا ضمن دائرة مغلقة لا تتسع إلا لتضييق.

وأضاف، أن “حدث افتتاح مراقبة التعليم مصراتة بين لأي مدى فقد الرجل زخمه، إذ الحضور الباهت و المعزز بالكثير من شيعته وأنصاره، ولعل الدبيبة ومن حيث لا يدري تحول لعميد بلدية ( المدينة)”.

وتابع أن الدبيبة “حاول تسويق نفسه كخادم مخلص ونسى في لحظة أنه يقدم نفسه رئيسا لحكومة تحكم أركان ليبيا الأربع”، مضيفا، “في الواقع في زحمة التخبط والمفاجأة نسى الدبيبة أن وعوده المنهمرة تؤكد إنجازه لـ50 مدرسة من 157 يعمل على استكمالها من دفعة أولى لـ500 مدرسة يفترض أن يسلمها بالمفتاح نهاية 2022”.

وأوضح أن “الصدمة وحدها أنطقته وبينت لأي مدى يبيع الوهم ويشتريه حين اعترف بالحاجة لقطع أرض يقيم عليها الخمس مائة مدرسة الأولى ليثبت أن وعده بالمدارس كوعده بالقروض وقوة جواز السفر”.

واختتم بقوله، “ربما لا يعلم الدبيبة أن الطلاب بحاجة للكتاب المدرسي وأن عهده المبارك أخرج ليبيا من التصنيف العالمي والأفريقي لجودة التعليم، و أن مشروع عودة الحياة هو في حقيقة عودة للتاريخ فانتشر البق والقمل والجوع َالفقر وها هو يجتهد ليعمم الفقر”.