وليامز تقترح انتخاب مجلس رئاسي من ثلاثة أعضاء يمثلون الأقاليم التاريخية

اقترحت المستشارة الخاصة السابقة للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا ستيفاني وليامز أن يجرى في أول انتخابات رئاسية، انتخاب مجلس رئاسي من ثلاثة أشخاص يمثل كل عضو واحدة من المناطق التاريخية الثلاثة في ليبيا، وذلك لمواجهة مخاوف استئثار الرئيس بالسلطة.

وأوضحت وليامز، في مقال نشره معهد «بروكينغز» للدراسات السياسية، أسباب اقتراحها مجلس رئاسي بالقول إن «بعض المرشحين الرئاسيين المحتملين، إذا جرى انتخابهم، سيأخذون كل شيء، ليكون هنالك شخصًا واحدًا، صوتًا واحدًا واستراتيجية لمرة واحدة مما يؤدى إلى العودة إلى أيام (الديكتاتورية الفظيعة)».

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تحذير لمجلسي النواب والدولة في حال عدم الاتفاق على القاعدة الدستورية

وقالت وليامز إنه يمكن لمجلسي النواب والأعلى للدولة إنهاء مشاورات المسار الدستوري التي بدأت في القاهرة في مارس الماضي لتعديل المواد المتنازع عليها في مسودة 2017، «وذلك من خلال الضغط الدولي المنسق عليهما».

وحذرت من أنه في حال استمر المجلسان في تعطيل الوصول إلى قاعدة دستورية «فيجب النظر في آلية بديلة لإنتاج الأساس الدستوري».