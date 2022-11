بالصور | بدء اعمال العمرة الجسيمة بمحطة الرويس – الجبل الغربي

ليبيا – قالت الشركة العامة للكهرباء إن فنيو ومهندسو الصيانة بالشركة بدأوا بالتعاون مع اخصائيين من شركة سيمنس الألمانية في إجراء أعمال العمرة الجسيمة للوحدة الغازية الثالثة بمحطة الرويس بالجبل الغربي بقدرة إنتاجية 145 ميجاوات.

يأتي ذلك ضمن خطط الشركة التي تطمح إلى زيادة القدرة الإنتاجية عبر تركيز الجهود على صيانة وحدات الإنتاج من أجل رفع كفاءة الشبكة الكهربائية خدمة للوطن والمواطن الكريم.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن تستغرق أعمال العمرة الجسيمة من 4 – 5 أسابيع.

