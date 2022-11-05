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وزير خارجية اليونان: تركيا خلقت وضعاً قانونياً غير مسبوق باتفاقيتها في ليبيا

تم النشر منذُ 15 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال وزير الخارجية اليوناني “نيكوس ديندياس” السبت إن تركيا حاولت خلق وضع قانوني غير مسبوق من خلال توقيع اتفاقية مع ليبيا بشأن مناطقها الاقتصادية.

وأشار الوزير اليوناني في تصريح لمحطة التلفزيون الإيطالية “راي” إلى إن دعم إيطاليا لليونان مهم بشكل خاص لليونان لأن إيطاليا دولة مجاورة، وأيضًا لكون إيطاليا دولة كبيرة، فإن لها دورًا مهمًا للغاية في ليبيا وشمال إفريقيا، حسب وصفه.

ولفت “نيكوس ديندياس” إلى أن وزير خارجية إيطاليا الجديد “أنطونيو تاياني” يعطينا الأمل في زيادة اهتمام إيطاليا بمشاكل البحر الأبيض المتوسط وشمال إفريقيا بغطاء أوروبي.

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عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

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