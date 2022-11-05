في الزاوية.. إقامة الملتقى الأول لمعالجة أزمة الوقود والغاز

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

05 November, 2022

أقيم بمدينة الزاوية اليوم السبت الملتقى الأول لمعالجة أزمة الوقود والغاز بهدف تنظيم عمليات توزيع الوقود ومعالجة الصعوبات والعراقيل التي تواجه شركات التوزيع والبلديات في نقل وتوزيع المحروقات.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية أن الملتقى أقيم برعاية المجلس الرئاسي ورئاسة الأركان العامة ووزارة النفط والغاز والمجلس البلدي الزاوية ومشاركة النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي ووزير الاقتصاد محمد الحويج.

كما حضر الملتقى وزير النفط والغاز محمد عون ووكيل وزارة الخارجية لشؤون التعاون الدولي عمر كتي وعدد من عمداء البلديات وثلة من الأعيان والحكماء بالمنطقة الغربية.

وأكد المشاركون في الملتقى على ضرورة تنفيذ كافة القرارات والإجراءات الصادرة عن وزارتي النفط والغاز والاقتصاد والتجارة المتعلقة بمتابعة توزيع المحروقات كما شدد عمداء البلديات على متابعة التوصيات وإحالتها إلى الجهات المختصة لوضع آلية لمعالجتها.